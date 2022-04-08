Центробанк снизил ключевую ставку до 17%

До 17 процентов годовых снизил ключевую ставку Центробанк. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В релизе говорится, что совет директоров Банка России решил снизить ключевую ставку с 11 апреля этого года на 300 базовых пунктов. Отмечается, что российской экономики внешние условия остаются тяжелыми и сильно ограничивают экономическую деятельность. Также остаются и риски для финансовой стабильности, но сейчас они перестали нарастать.

Кроме того, в ЦБ уточнили, что на следующем заседании 29 апреля рассмотрят вопрос ключевой ставки.

Напомним, что в прошлом году ступенчато поднимали ставку, в общей сложности 4,25%. В начале этго года после пересмотра она достигла 9,5% годовых, а после и до рекордных 20%. Ключевая ставка является минимальным процентом, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам на неделю и под который согласен принимать средства на депозиты.