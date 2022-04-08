Россиянам назвали условия для продления майских праздников

Десятидневные выходные являются серьезной нагрузкой на экономику. Об этом заявила заведующая кафедрой бухучeта, аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская.

Как собщает Neva.Today, эксперт считает, что продление майских праздников возможно для сохранения рабочих мест. Есть компании, которые не смогут приостановить свою деятельности, а значит им придется в эти дни платить повышенную зарплату, что скажется на фоне зарплат. Также Петровская уточнила, что в России есть компании, делающие период 1-10 мая нерабочим и без официальных выходных. Некоторые же вводят «плавающий» график, что и так позволяет сотрудникам отдохнуть.

Напомним, что ранее в Госдуме предложили продлить майские праздники в 2022 году. Судя по официальному календарю, у россиян будут выходные с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая. В прошлом году из-за борьбы с коронавирусом рабочий промежуток с 4 по 6 мая убрали, эти дни сделали выходными. Так, россияне получили возможность отдохнуть 10 дней подряд. В этом году предложили повторить данную практику.