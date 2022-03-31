С 1 апреля российские пенсионеры начнут получать по 21 тыс. на карту «Мир»

Российские пенсионеры начнут получать выплату в размере 21 тысячи рублей на карту «Мир» с 1 апреля. Известно, что выплаты придут раньше положенного срока. Пенсионеров России предупредили: средства будут зачислены досрочно.

Как сообщает агентство PRIMPRESS, пенсионный эксперт Сергей Власов раскрыл, что обычно пенсионеры по всей стране получают пенсионную выплату 3 апреля. Причина переноса – в этом году 3 апреля выпало на воскресенье. Из-за этого пожилые россияне получат пенсионные выплаты раньше положенного срока. Власов также напомнил, что с 1 апреля ряд российских пенсионеров получат надбавку к пенсии. Кабмин выделил для этих целей 130 млрд рублей.