Эксперты предсказывают ослабление влияния доллара в мире

Топ-менеджер Международного валютного фонда Гита Гопинат заявила, что антироссийские санкции могут ослабить позиции доллара, но на это потребуется время. Помимо этого в нынешних условиях вырастет популярность цифровых валют.

Как пишут РИА Новости, Первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат в интервью для издания Financial Times сообщила о возможном ослаблении мирового влияния доллара. Связано это с санкциями, введенными против России.

Так, всё чаще на международном рынке стали проводиться операции с другими валютами, помимо доллара. По словам Гопинат, это способствует диверсификации резервов национальных центральных банков. Изначально они накапливали средства в той валюте, которой расплачивались в глобальной торговле. Сейчас приоритет отдан национальной валюте.

Стоит отметить, что ослабление позиций американского доллара произойдёт не сразу. В ближайшем будущем национальная валюта США будет превалировать на международном рынке.

Также эксперт МВФ отметила, что в связи с текущими событиями возрос интерес к цифровым валютам, в отношении которых еще необходимо определить правовые меры международной регуляции.