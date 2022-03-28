Щиту "Надежда" для строительства метро в Петербурге понадобился ремонт и запчасти из Германии

Москва отдала Петербургу уникальный 10-метровый щит "Надежда". Однако оказалось, что тому необходим ремонт и немецкие запчасти.

В столице щит использовали при строительстве двухпутного перегона западного участка Большой кольцевой линии. В Петербурге же его задействуют для строительства зеленой ветки за "Беговой". Выяснилось, что щиту нужно серьезное техническое обслуживание. В "Метрострое Северной столицы" рассказали, что сейчас ищут оптимальный вариант для покупки импортных комплектующих. Как сообщает "Деловой Петербург" общая программа по модернизации оборудования остается в силе.

Напомним, что щит "Надежда" купили в 2012 году у немецкой фирмы Herrenknecht AG, чтобы использовать его для проходки станций метро Фрунзенского радиуса и зелёной ветки.