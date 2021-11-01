205 школ и детсадов пообещали петербуржцам до конца 2024 года

В Петербурге до конца 2024 года будут введены в эксплуатацию 205 школ и детских садов. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов во время своего радиообращения.

Губернатор отметил, что город получил возможность увеличить расходы на социальную сферу и развитие благодаря поддержке президента, эффективной борьбе с коронавирусом и работе правительства. В результате в Петербурге началась реализация планов, которые были отложены из-за пандемии.

В ближайшее время в Петербурге также планируется увеличит финансирование дорожного строительства. Более 290 км ветхих теплосетей ждут замены.

Запланированный на 2022 год объем адресной инвестиционной программы в Петербурге составляет более 133 млрд рублей.