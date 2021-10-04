В понедельник в Петербурге до +15 и солнечно

Об этом 4 октября сообщил ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Сегодня, 4 октября, воздух в городе прогреется до +14…+16 градусов, по Ленобласти +11…+16. Юго-восточный ветер 4-9 метров в секунду, атмосферное давление будет выше нормы и составит 772 миллиметра ртутного столба.

В Петербурге позднее бабье лето: до 6 октября обещают погоду без осадков, солнце и температуру воздуха на 2-3 градуса выше климатической нормы. В городе тепло благодаря тому, что мы остается на периферии обширного антициклона, центр которого находится над берегами Вятки.