Туман скрыл башню «Лахта-Центра»

Петербуржцы 25 сентября публикуют в соцсетях фотографии башни «Лахта-Центра».
Самое высокое здание Европы скрылось в тумане. Жители Васильевского острова выкладывают в своих социальных сетях снимки небоскреба «Лахта-Центр», спрятанного в облаках.
В Петербурге сегодня 9-11 градусов тепла, атмосферное давление превышает норму и составляет 750 мм рт. ст., ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, 4–9 м/с.
О непогоде 24 сентября предупреждал в Facebook специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус. Он рассказал, что в Петербург пришел североатлантический циклон.