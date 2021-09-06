В понедельник в Петербурге немного потеплеет и пройдут небольшие дожди

Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в Facebook.

В понедельник, шестого сентября температура воздуха составит +14…+16 градусов. Это связано с тем, что к городу запада приближается теплый атмосферный фронт. При это не обойдется и без кратковременных дождей, облаков в небе станет больше.

В Ленобласти ожидается +12…+17 градусов. Ветер подует с запада со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 763 мм рт. ст. — это выше нормы.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в Facebook назвал погоду в понедельник «светом в конце холодного туннеля».

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что не нужно ждать бабье лета раньше конца сентября. Практически весь месяц в Петербурге будет сохраняться холодная похода.