Лиговский канал очистили от мусора и опасных отходов

31 июля активисты провели субботник на Лиговском канале и близлежащих территориях. Уборка мусора стала частью Всероссийского экологического марафона "Дни зеленых действий".

Волонтеры, местные жители, ГУП «Экострой» и ГУП «Пиларн», депутаты Законодательного собрания города и сотрудники комитета по природопользованию очистили 1,5 км береговой полосы и акваторию Лиговского канала. В этом году в адресную программу уборки акватории вошло 334 объекта.

"Бережное отношение к природе – это ответственность каждого человека! Совместными усилиями мы не только очистили территорию, но и показали пример командной работы. Такой субботник – это практический урок ответственного отношения к окружающей среде, один из способов объединить единомышленников, поддержать неравнодушных жителей", – сообщил заместитель председателя комитета Михаил Страхов.

Участники акции собрали около 14 куб. м мусора. Активисты также собрали опасный мусор, сбор которого обеспечили экомобиль и мобильная экологическая дежурная часть. Батарейки, лампочки и опасные бытовые отходы будут утилизированы по всем правилам.