Вода в Петербурге и области прогрелась до аномальной температуры

Из-за аномальной температуры воздуха водные объекты Петербурга и области прогрелись до рекордных отметок.

Во вторник, 20 июля, во время пресс-конференции заместитель руководителя Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора Елена Таргоний рассказала, что вода в Неве превысила свою норму на пять градусов, также река Ижора нагрелась на 10 градусов выше нормы.

По ее словам, повышение температуры влияет на рост и цветение сине-зеленых водорослей, которые опасны для человека. Также маленькие прудики часто пересыхают и насыщение кислородом уменьшается, что в свою очередь к гибели рыб.