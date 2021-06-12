На реке Волковке образовался слой пены

В Петербурге река Волковка покрылась огромным слоем пены. Видео, снятое с Белградской улицы, жители города публикуют в соцсетях.

Пенный слой образовался на месте перепада воды и потек по течению. Местные жители делятся мнениями по поводу причин произошедшего. Некоторые считают, что пена образовалась в результате слива с автомойки. Другие предполагают, что слой пены мог появиться из-за проказы детей, сливших в реку жидкости для мытья посуды.

В комментариях граждане утверждают, что «вся живность погибла» из-за пены. Напомним, контроль за состоянием реки Волковки осуществляет комитет по природопользованию Смольного.