Последний солнечный день порадует петербуржцев отсутствие осадков

В Петербурге снова ожидается резкая смена погоды. Четверг станет последним днем перед изменением циклона. Так, 13 мая петербуржцы смогут насладиться сухой погодой и температурой до +25 градусов. Об этом сообщает Михаил Леус, главный специалист центра погоды «Фобос».

Согласно прогнозу, сегодня в Северной столице температура воздуха поднимется до +23…+25 градусов. При этом в Ленинградской области воздух прогреется до +27 градусов. Также ожидается ветер со скоростью 4-9 метров в секунду с юго-востока.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о температурном рекорде в +26,7 градусов, установленном 12 мая.