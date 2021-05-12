Специалисты дали петербуржцам рекомендации при встрече с бобром

В среду, 12 мая, жители Санкт-Петербурга стали рассказывать о том, что все чаще в городе появляются бобры. В связи с этим Росприроднадзор объяснил причину такого массового появления грызунов на улицах Петербурга. При этом млекопитающие не боятся людей. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного управления Росприроднадзора.

Эксперты отметили, что весной бобры уже начинают плодиться. Детеныши начинают покидать свой дом уже на втором или третьем году жизни. После они находят себе новый дом и учатся взрослой жизни. Кроме того, юные бобрята начинают искать себе пару, поэтому они могут выходить и на улицы города в поисках апартаментов и дома.

Специалисты призывают граждан при встрече бобров не гладить их, так как они могут очень сильно испугаться, если к ним близко подойти. Вероятнее всего, сначала животное попытается скрыться, но в другом случае может даже и укусить человека.