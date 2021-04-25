Петербуржцев предупредили о магнитных бурях

На погоду в Петербурге влияет циклон из европейской части России. В результате на петербуржцев могут подействовать магнитные бури. Самочувствие метеозависимых людей может резко ухудшится, однако к середине недели должно нормализоваться. Об этом сообщает Михаил Леус, ведущий синоптик центра «Фобос».

Особо сильные вспышки магнитных бурь зафиксированы в субботу и воскресенье. Однако ко вторнику, 27 апреля, магнитосфера должна успокоиться. Причиной магнитных бурь стали потоки солнечного ветра.

Напомним, метеозависимым людям стоит следить за давлением в такие периоды, а людям с хроническими заболеваниями принимать лекарства.