Будущая мама-дрозд показала строительство гнездышка

В Петербурге самка дрозда попала в объектив фотоаппарата, когда строила гнездо для будущего потомства. Будущая мама не испугалась дождя и продолжила подготовку к появлению птенцов. Об этом сообщает фотограф из Петербурга Антон Кубышкин в социальной сети «ВКонтакте».

Так, в сообществе «Птицы СПб и России» появились кадры строящей гнездо в непогоду мамы. Фотограф также сообщил, что ранее на месте гнезда проживали вороны, но заботливая мама прогнала птиц.

«Будущая мама-дрозд строит гнездышко в дупле дерева в Ботаническом саду. Погода не пугает, моросит, ну и ладно. Впереди дела, ведь ещё надо защищать свою новую территорию», – сообщил автор снимка.

Петербуржцы восторженно отнеслись к мастерству фотографа и отметили трудолюбивость мамы, не боящейся дождя.