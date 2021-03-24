В ночь на 24 марта жители Ленобласти заметили лунное гало

В ночь на среду в небе над Ленинградской областью было замечено лунное гало. Это необычное оптическое явление представляет собой яркое вторичное свечение, которое возникает вокруг луны. Лунное гало можно было наблюдать около часа ночи.

Граждане запечатлели живописное ночное небо на фото. Фотография была опубликована в канале «Астро Фото Болото» в Telegram.

В этом месяце жителей Ленобласти радовали и другие впечатляющие природные явления: так, 2 марта, в небе над регионом было замечено северное сияние, фотографиями которого граждане также поделились в соцсетях.