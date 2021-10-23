Впервые за 15 лет русло реки Смоленки расчистили

В Петербурге Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности расчистил русло реки Смоленки. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации. Работы проходили в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

«Предыдущий раз русло Смоленки чистили 15 лет назад. Уборка донных отложений улучшает экологическое состояние рек и каналов. Вода становится более прозрачной, чистой. Это еще один шаг к тому, чтобы Петербург закрепил статус одного из самых чистых городов в мире», – отметил губернатор Александр Беглов.

За два года специалисты очистили 3,43 километра основной акватории реки Смоленки. Со дна убрали крупный мусор и затопленные предметы, а донные отложения по мере возможности извлекли. На 2022 год запланированы работы по расчистке дна реки Пряжки аналогичным образом.