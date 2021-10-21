Северная столица готовится к ночной стихии

Затворы комплекса защитных сооружений (КЗС) в Петербурге закроют в ночь на пятницу в связи с угрозой повышения уровня воды в устье реки Невы выше критических значений. Об этом в четверг, 21 октября, сообщила дирекция Комплекса защитных сооружений.

«21–22 октября 2021 года к Северо-западному региону подойдет обширный и глубокий атлантический циклон», — отметили в организации.

Причина повышения уровня воды заключается в обширном и глубоком атлантическом циклоне, который подходит к Северо-Западному региону 21-22 октября. Метеорологи прогнозируют резкое понижение атмосферного давления и усиление юго-западного ветра до 25-28 м/с, что приведет к изменению гидрологической обстановки. Затворы дамбы начнут закрывать в 02:00 мск 22 октября.

«По результатам мониторинга метеорологической обстановки фактическое время начала маневрирования затворами КЗС может быть изменено», — добавили к КЗС.