В Петербурге и Ленобласти началась миграция лосей

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области началась сезонная миграция лосей, которая продлится до начала ноября. В этот период животные чаще всего могут появиться на территории города. Также они совершают длительные переходы и могут пересекать автомобильные дороги.

Комитет по природопользованию Северной столицы сообщил, что за 2020 год в Петербурге зафиксировали 10 ДТП с участием животных. Среди них оказались шесть лосей, три кабана и одна косуля. Кроме того, стоит отметить, что в Ленинградской области погибли два лося, две косули и один кабан.

В ведомстве обратились к петербуржцам и заявили, что нельзя приближаться к лосям при встрече с ними, или как-то еще привлекать к себе внимание. Также в комитете просят водителей быть внимательными на дороге и по возможности снижать скорость, а при виде какого-либо зверя снизить скорость.