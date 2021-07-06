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Петербуржцев попросили не пытаться спасать птенцов серебристой чайки.

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© Фото: pixabay.com

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Горожане стаи чаще обращаться по поводу слетков этой птицы.

В дирекции особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Санкт-Петербурга попросили жителей Северной столицы не пытаться спасать птенцов серебристой чайки. В ведомстве также отметили, что петербуржцы стали часто обращаться по поводу слетков этой морской птицы. Многие граждане считают, что это бакланы.

«На самом деле это совершенно разные птицы, из разных отрядов, хорошо отличающиеся даже с первого взгляда. Большой баклан — почти полностью чёрный и заметно больше серебристой чайки», — сообщили в дирекции.

Также в дирекции ООПТ отметили, что взрослая серебристая чайка белая, только спина и крылья у нее серые. Баклан редко встречается во внутренних водоемах. Чаще всего его замечали при миграции на Финском заливе, но детенышей этой птицы в городе не встретить.

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