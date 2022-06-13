Синоптик рассказал, откуда в Петербурге нерастаявший летом снег

Снегоплавильные пункты «Водоканала» были закрыты в середине апреля. При этом растопить успели не весь снег, часть его по-прежнему лежит на снегоприемных площадках даже в середине июня. Об этом пишет Neva.Today.

Основными факторами таяния снега являются температура окружающей среды и солнечная активность. 26 мая предприятие начало рыхлить оставшийся снег с помощью экскаваторов. Проводить данные мероприятия планируется до 30 июля.

Как уточнили в пресс-службе предприятия, транспортировкой снега занимается не оно, а Комитет по благоустройству. Снегоплавильные пункты уже выведены из строя, а объем снега минувшей зимой был рекордный. Медленному таянию снега способствовала и не слишком высокая температура воздуха в прошедшую весну.

Специалист центра Фобос Михаил Леус напомнил, что снег тает при температуре свыше ноля градусов. Речь идет о снеге, который остался не тронут в течении зимы. На площадки «Водоканала» привозят снег вместе с песком, грязью и реагентами. Уплотненный в кучи он может не растаять и до августа.

При этом весна 2022 года теплом действительно не отличалась. На градус теплее нормы был только март. Апрель не добрал до неё один градус, а май — сразу полтора. В «Водоканале» уточнили, что за прошедший зимний сезон пункты предприятия приняли 4 млн 384 тыс. кубометров снега. 3 млн 46 тыс. кубометров расплавили на снегоплавильных пунктах, а 1 млн 338 тыс. кубометров складировали на снегоприемных.

Уточняется, что по этим цифрам в прошедшую зиму был поставлен рекорд, начиная с 2012 года, когда в Северной столице появились снегоприемные и снегоплавильные пункты. Предыдущий рекорд был поставлен в сезон 2018-2019 годов, когда утилизировали 3 млн. 334 тыс. кубометров снега.