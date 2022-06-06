Болезни пчёл и забота об их здоровье: в Ленобласти исследовали подмор пчел

Пчелы являются важной составляющей развития сельского хозяйства, и вносят в него неоценимый вклад. Пчелы, содержащиеся в хозяйствах, подлежат диагностическим исследованиям и обработкам против заразных болезней, в соответствии ‎с ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных ‎на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных болезней животных, а также планами противоэпизоотических мероприятий.

В соответствие с планом противоэпизоотических мероприятий специалистами диагностической лаборатории ФГБУ «Ленинградская МВЛ» был исследован подмор пчёл, с целью выявления спор возбудителя нозематоза методом световой микроскопии. В ходе проведенного исследования были обнаружены споры возбудителя нозематоза в количестве, соответствующем степени поражения пчёл в два креста.

Результаты исследований были внесены в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста» и представлены заказчику в форме протокола испытаний.

Нозематоз − инвазионная болезнь взрослых пчел, характеризующаяся поражением средней кишки, расстройством пищеварения и даже гибелью. Её возбудитель - Nosema apis, одноклеточный организм, внутриклеточный паразит эпителиальных клеток средней кишки пчел. Во внешней среде она существует в виде спор. Споры нозем представляют из себя овальную, яйцевидную форму, по внешним признакам - прозрачные и слегка беловатые, их оболочка гладкая или слегка волнистая, трехслойная. Болезнь широко распространена на пасеках РФ. Чаще всего регистрируется весной (апрель-май) и реже осенью. Источником заражения являются больные пчелы, матки. Болезнь наносит огромный ущерб пчеловодству, так как нередко приводит к гибели почти всех пчелиных семей на пасеке.

Нозематоз не имеет выраженных клинических признаков, по которым его можно диагностировать в хозяйстве. Только исследования в лаборатории позволяют выявить возбудителя и своевременно начать профилактические и ветеринарно-санитарные мероприятия.