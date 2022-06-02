Город в городе: «Горская» на берегу Финского залива станет экологически чистым районом

Согласно плана компании «Мегалайн», рекультивация промзоны «Горская» обеспечит Петербург и Ленобласть 17 500 рабочих мест, по сути, это количество сопоставимо с полноценным районным центром.

Из-за географического расположения на берегу Финского залива, этот район будет экологически чистым, несмотря на площадь промышленной зоны порядка сотни гектаров.

Рекультивация «Горской» Компания «Мегалайн» сформирует из бывшей заброшенной промзоны «город в городе», причем с транспортной доступностью.

«Проект «Горская» направлен на развитие IT отрасли, промышленности, создание новых рабочих мест в высокотехнологических отраслях экономики и импортозамещение», — рассказал генеральный директор «Мегалайна» Геннадий Корупятник.

Проект обойдется инвестору более чем в 60 млрд рублей, бюджетные деньги не будут использоваться. В настоящее время идет активный процесс согласования «Горской» с различными комитетами Смольного.