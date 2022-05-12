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Мертвых тюленей все чаще находят в Петербурге

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© Фото: Baltphoto

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Уже 11 тушек мертвых тюленей нашли у береговой линии Финского залива в черте Петербурга. Как сообщает Neva.Today, первые в этом сезоне умершие ластоногие были обаноружены еще в конце апреля. Найденных мертвых особей кремируют.

Как рассказала заместитель генерального директора ОАО «ПТЦ Спецтранс» Руслан Халаев, за 2021 год в Петербурге нашли и утилизировали около 60 мертвых тюленей. Их выносит на берег, где тушки замечают люди. После обращения в спецорганизации, например ОАО «ПТЦ Спецтранс» тюленей убирают.

Отмечается, что подогнать к береговой линии технику сложно. Тушки массой до 130 килограммов специалисты подчас вынуждены забирать вручную.

Мертвых тюленей обычно начинает выносить на берег после таяния льдов. К 11 мая специалисты утилизировали уже 11 тушек. С конца апреля специалисты выезжают забирать тушки примерно через день.

Уточняется, что заявиетли часто сообщают о мертвых балтийских кольчатых нерпах, занесенных в Красную книгу, путая их с тюленями. На самомо деле в ОАО «ПТЦ Спецтранс» за два года не находили ни одной погибшей нерпы.

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