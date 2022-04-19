Специалисты ФГБУ «Ленинградская МВЛ» выявили лептоспироз у крупного рогатого скота

С целью уточнения диагноза и причин аборта крупного рогатого скота, в диагностическую лабораторию ФГБУ «Ленинградская МВЛ» была доставлена сыворотка крови от абортировавшей коровы, и абортированный плод. В результате проведенного исследования, в материале были обнаружены антитела к возбудителю лептоспироза и ДНК патогенных лептоспир.

Результаты исследований внесены в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста», срочным донесением поступили заинтересованным ведомствам Россельхознадзора, и представлены заказчику в форме протокола испытаний.

Лептоспироз – инфекционная болезнь, общая для человека и животных, характеризующаяся поражением капилляров, мышц, печени, почек, явлениями интоксикации, часто протекающей с желтухой. Диагноз на лептоспироз устанавливается с учетом эпидемиологических данных и, на основании результатов лабораторных исследований по подтверждению этиологии заболевания. Течение лептоспироза у сельскохозяйственных животных характеризуется сглаженностью отношений между паразитом и хозяином. У большинства животных болезнь сопровождается бактериемией, образованием специфических антител и лептоспироурией (наличием возбудителя в моче и его выделением в окружающую среду). У молодняка крупного рогатого скота, собак, реже у овец и коз, лептоспироз протекает остро, может с желтухой. У супоросных свиней, стельных коров и беременных животных других видов болезнь служит причиной абортов, рождения мертвого или нежизнеспособного приплода.

Больные лептоспирозом животные являются источником заболевания человека, но эти вспышки носят не частый характер, поскольку человек для паразита служит «биологическим тупиком». Инфицирование человека может произойти из-за использования некачественной воды для питья. В то же время, бывают случаи заражения человека лептоспирозом при проведении сельскохозяйственных работ и уходе за сельскохозяйственными животными. Вследствие того, что больные лептоспирозом животные представляют непосредственную эпидемиологическую опасность для человека, при их содержании и уходе за ними необходимо строго соблюдать гигиенические правила, а именно:

при уходе за сельскохозяйственными животными использовать специально выделенную одежду (халаты) и обувь, а также перчатки;

мыть руки после каждого контакта с животным;

при нахождении в помещениях, в которых содержатся животные, нельзя курить, употреблять пищу;

не следует гладить и кормить неизвестных животных.

Кроме этого, необходимо регулярно проводить профилактические мероприятия, к числу которых относятся диагностические исследования. Лабораторные исследования на лептоспироз включают постановку реакции микроагглютинации (РМА) на обнаружение в крови специфических антител и полимеразной цепной реакции на обнаружение в материале ДНК патогенных лептоспир.

Диагностическая лаборатория ФГБУ «Ленинградская МВЛ» осуществляет широкий спектр лабораторных исследований с целью диагностики инфекционных и неинфекционных болезней продуктивных и непродуктивных животных. Лаборатория осуществляет контроль качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов, в том числе импортируемых в Российскую Федерацию. С использованием методов гельминтологического анализа в лаборатории осуществляется контроль всех видов органических удобрений. В арсенале лаборатории имеются различные методы исследования: вирусологические, серологические, гельминтологические, гематологические, гистологические и молекулярно-генетические.