Во вторник в Петербурге потеплеет до +14 градусов

Вторник, 19 апреля, в Петербурге будет теплым и пасмурным. По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», дневная температура составит от +12 до +14 градусов.

Небо в течение дня останется затянутым облаками. Однако существенных осадков не ожидается. Северо-восточный ветер будет слабым. Атмосферное давление составляет 767,5 миллиметров ртутного столба, то есть близко к норме, и в течение дня практически не изменится.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что понедельник, 18 апреля, выдался рекордно теплым. Температура воздуха составила +10,4 градуса, что сделало этот день самым теплым с начала года. На достигнутом погода останавливаться не собирается — на этой неделе впереди новые температурные рекорды.