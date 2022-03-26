Технопарк по переработке отходов в Ленобласти начнут строить в мае

Начало строительства комплекса по переработке отходов в Кингисеппском районе Ленинградской области запланировано в мае. Как сообщил генеральный директор регоператора Ленобласти, управляющий компании по обращению с отходами в регионе Антон Бучнев, в технопарке будет от 85 до 90% оборудования отечественного производства. В настоящее время проект комплекса находится на рассмотрении Главгосэкспертизы.

Еще один подобный объект появится в поселке Рахья Всеволожского района. В настоящий момент идет его проектирование.