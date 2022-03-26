Петербургские вокзалы погрузятся во тьму на время «Часа Земли»

На время проведения международной экологической акции «Час Земли» в Петербурге отключат подсветку вокзалов. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Акция будет проходить с 20:30 до 21:30 субботы 26 марта. Поучаствовать в ней может каждый желающий — необходимо выключить свет и отключить электроприборы у себя дома.