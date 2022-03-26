Жители Ленобласти примут участие в акции «Час Земли»

К ежегодной экологической акции «Час Земли» присоединятся жители Ленинградской области. Она пройдет 26 марта с 20:30 до 21:30. Присоединиться к акции может каждый желающий — для этого достаточно на один час отключить у себя дома свет и выключить все электроприборы.

Как уточнили в пресс-службе правительства региона, к акции «Час Земли» присоединяться пять музеев Ленинградской области.