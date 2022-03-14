Петербуржцев предупредили о тумане в ночь на вторник

В ночь на вторник, 15 марта, Петербург окутает густой туман. О неблагоприятном погодном явлении, связанном с перепадом температур, предупредили в ГУ МЧС по региону, ссылаясь на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС». Туман станет частью пребывания в Петербурге антициклона с теплой погодой днем и резким похолоданием ночью.

Похожее явление уже наблюдалось минувшей ночью. Петербуржцы любовались природным явлением и активно делились туманными фотографиями в социальных сетях.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал о северном сиянии, которое можно было наблюдать прямо в черте города.