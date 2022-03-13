МЧС предупреждает о гололедице на дорогах Ленобласти

В Ленинградской области в период с 14 по 16 марта повышен риск образования гололедицы на дорогах. Об этом предупреждает ГУ МЧС по региону.

В понедельник, 14 марта, ожидается облачная погода с прояснениями. Трудностей водителям добавит туман, который может появиться ночью и ранним утром.

В Ленинградской области ожидаются сильные «температурные качели». Ночью температура может опуститься до -7 градусов. Днем она, как ожидается, поднимется до +7.

В МЧС напомнили о повышенном риске возникновения ДТП, а также вызванных ими затруднений движения и перекрытий трасс. Пешеходов попросили с осторожностью передвигаться по тротуарам в связи с риском падения и получения травм.