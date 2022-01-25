Мокрый снег и оттепель ждут петербуржцев во вторник

Во вторник, 25 января, в Петербурге ожидается оттепель. ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» прогнозирует температуру воздуха от -1 до +1 градуса в дневные часы. Северо-западный ветер будет умеренным.

В течение дня атмосферное давление изменится мало и составит 760 миллиметров ртутного столба. Местами пройдет мокрый снег. На дорогах и тротуарах будет скользко. В ночь на среду погодная ситуация в Петербурге снова резко изменится. По прогнозам синоптиков температура понизится и составит от -8 до -10 градусов.