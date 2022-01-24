Оттепель и снегопад ожидаются в Петербурге в понедельник

В понедельник, 24 января, в Петербурге ожидается оттепель. Как уточнил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале, температура воздуха в дневные часы достигнет +2 градусов.

Погоду будет формировать теплый атмосферный фронт. Под его влиянием в Петербурге возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На тротуарах и дорогах снова будет сколько. Юго-западный порывистый ветер днем подует со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение дня понизится и приблизится к норме. Оно составит 761 миллиметр ртутного столба.