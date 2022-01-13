Петербуржцев предупреждают о снеге и сильном ветре в пятницу

В пятницу, 14 января, в Петербурге ожидается сильный ветер. В пресс-службе ГУ МЧС по городу предупредили, что скорость его порывов может достигать 18 метров в секунду. В течение дня в Петербурге также пройдет мокрый снег.

В МЧС посоветовали петербуржцам убрать вещи с открытых балконов и закрыть окна. Автомобили рекомендуется оставлять вдали от деревьев и ненадежно закрепленных конструкций.

О чрезвычайной ситуации нужно сообщить по телефону «01» или с мобильных устройств по номерам «112» или «101».

Синоптики прогнозируют, что в пятницу внезапная оттепель в Петербурге прекратится. Температура воздуха снова достигнет отрицательных отметок.