«Невский экологический оператор» рассказал, сколько мусора вывезли из Петербурга за праздники

394 тысячи кубометров мусора вывезли с контейнерных площадок Петербурга за период новогодних праздников. Такую цифру назвали в пресс-службе «Невского экологического оператора».

427 единиц техники вывозит мусор в городе постоянно. Еще 40 единиц привлекли дополнительно. Несколько десятков мусоровозов должны прибыть в Петербург в ближайшее время.

В пресс-службе уточнили, что петербуржцы стали реже жаловаться на невывезенный вовремя мусор. Обращений стало меньше на 13,6%. В компании отметили, что жалобы обрабатываются в кратчайшие сроки. Жалобы петербуржцы могут оставить различными способами, например, через онлайн-систему или в социальных сетях НЭО, прикрепив фотографию заполненной мусором контейнерной площадки.