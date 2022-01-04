В Петербурге зацвела январская верба

В Петербурге сохраняется зимняя и морозная погода, однако, это не помешало цветению вербы. Фотографиями необычного явления наблюдательный горожанин поделился в группе «Грибы и грибники СПб» в социальной сети «ВКонтакте. На его фото заметно множество распустившихся почек.

Стандартное время цветения ивы остролистной — ранняя весна. Увидеть на её ветвях пушистые почки можно в марте-начале апреля.

Впрочем, ранее цветение вербы — явление хоть и редкое, но не уникальное. С ним связаны даже народные приметы. Рано распустившаяся верба обещают хороший урожай яровых в начинающемся сельскохозяйственном сезоне.