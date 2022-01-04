Для оперативного вывоза мусора «Невский экологический оператор» использует все ресурсы

За прошедшие сутки в Петербурге убрали более 42 тысяч кубических метров отходов. Мусор в городе вывозят 380 мусоровозов.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», ссылаясь на пресс-службу «Невского экологического оператора», компания бросила все ресурсы на нормализацию ситуации с вывозом мусора в городе. Всего за трое суток вывезено более 117 тысяч кубометров отходов. 20 работающих в городе мобильных бригад очищают контейнерные площадки.

Жалобы петербуржцев на невывезенный мусор собирают в диспетчерских службах операторов по транспортированию отходов. Далее по ним приступают к работе подрядчики.

В Невском экологическом операторе назвали одной из причин сложившейся в городе сложной ситуации с вывозом мусора новогодние праздники. Отмечается, что в это время количество бытовых отходов традиционно возрастает в 2,5 раза по сравнению с обычными днями.