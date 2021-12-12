Метели и гололед обещают в Ленобласти на следующей неделе

В понедельник, 13 декабря, в Ленинградской области будет облачно с проснениями. Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в различных районах будет варьироваться от -1 до -9 градусов.

В течение дня возможен снег. Местами он будет мокрым. Южный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью от 2 до 7 метров в секунду ночью. Днем он станет Юго-западным и западным со скоростью от 4 до 9 метров в секунду.

Атмосферное давление ночью немного понизится, а в течение дня будет слабо повышаться.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в МЧС предупредили петербуржцев о неблагоприятных погодных условиях в понедельник. Ожидаются снегопад и гололед.