Петербургская погода «пожелтела»

В субботу, 11 декабря, в Петербурге объявлен второй уровень погодной опасности, имеющий обозначение «желтый». Как сообщили в пресс-службе администрации города, особую опасность в ближайшие сутки будет представлять гололед.

«Желтый» уровень погодной опасности в Петербурге будет действовать до 5:00 12 декабря. В течение всего дня петербургских водителей просят по возможности отказаться от поездок из-за повышенного риска дорожно-транспортных происшествий.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, по прогнозам синоптиков мокрый снег в Петербурге в субботу местами может превратиться в ледяной дождь.