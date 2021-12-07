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Новые протесты против мусорной реформы в Ленобласти прошли в выходные

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© Фото: Baltphoto

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Активисты и местные жители собрались на двух карьерах Карельского перешейка.

В минувшие выходные жители Всеволожского и Выборгского районов Ленинградской области снова протестовали против планов по реализации мусорной реформы в регионе. Амбициозные планы Ленобласти предусматривают рекультивацию всех действующих мусорных полигонов, отказ от утилизации отходов в пользу рекультивации, строительство не менее трех мусороперерабатывающих заводов к 2024 году и полный отказ от мусоросжигания.

Сам регион производит 800 тысяч тонн отходов в год. Однако, еще 2 миллиона тонн отходов вывозится из соседнего Петербурга. При этом размещать мусороперерабатывающие заводы на его территории по законодательству нельзя. Регионы не сразу, но договорились о сотрудничестве и доверили создание единой системы обращения с отходами «Невскому экологическому оператору».

Если в Петербурге еще в 2013 году активно рассматривалось мусоросжигание как основная технология переработки отходов, то Ленинградская область от такого варианта отказалась сразу. Его даже не выносили на общественное обсуждение. После консультаций со специалистами остановились на технологии глубокой переработки мусора в топливный гранулят – SRF, которая популярна в Финляндии, Германии и других европейских странах. Как сообщает Online47, желание закупать топливный гранулят уже выразили несколько ленинградских предприятий по производству цемента.

При этом полностью переработать отходы на сегодняшний день позволяет только мусоросжигание. После SRF остается 35% непереработанных остатков, которые необходимо где-то утилизировать. Для этих целей решено использовать отработанные карьеры, где мусор будут утилизировать вперемешку с грунтом. После этого карьеры рекультивируют и засадят деревьями.

В качестве объектов для такой рекультивации выбрали карьеры «Островский» в Выборгском районе Ленобласти и карьер «Дубровский» во Всеволожском районе. Оба удалены от населенных пунктов даже больше, чем требуют санитарные нормы. Грунтовых вод в процессе изыскания в районе обоих карьеров не обнаружено.

В Выборгском районе первые протесты по поводу размещения мусороперерабатывающего завода на территории карьера прошли еще осенью 202 года. Одной из причин недовольства населения стала ошибка при создании проекта территориальной схемы. Помимо 200 га Островского карьера к будущему мусороперерабатывающему заводу и рекультивируемой территории добавили 200 га соседнего карьера «Воронцовский». Населению выбор места и безопасность проекта с экологической точки зрения никто не объяснил. Внесение правок в схему и разъяснительная работа с жителями постепенно свела протесты на нет.

Новым толчком к протестам, на этот раз не только в Выборгском, но и во Всеволожском районе стал конкурс «Невского экологического оператора» на проведение не только изыскательских работ, но и сразу на проектирование. Согласно законодательству, последнему должны предшествовать общественные обсуждения, утверждение региональной территориальной схемы по обращению с отходами и другие отнюдь не малозначимые процедуры.

Правительство Ленинградской области уже направило «Невскому экологическому оператору» требование прекратить конкурс и провести его позже по всем правилам. Однако, такое ускорение хода событий дало повод для всевозможных домыслов. Люди опасаются, что строить мусороперерабатывающие заводы будут не в карьерах, а где-то в лесах поблизости, вырубив для этого сотни гектаров леса.

По данным Онлайн47, на прошедших в выходные протестах были замечены не только местные жители, но также так называемые «экоактивисты-гастролеры». Издание отмечает, что эти люди регулярно провоцируют фейковые скандалы в разных уголках Ленинградской области. По другой версии, протесты против строительства мусороперерабатывающих заводов могут «подогревать» представители бизнес-сообщества, у которых есть свой интерес в земле на Карельском перешейке. Отмечается также, что среди участников народных сходов много петербуржцев, которые противостоят реализации на территории Ленинградской области проектов, предназначенных в том числе и для вывоза мусора из их города.

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