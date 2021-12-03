В Петербург и Ленобласти создадут пять новых заводов по переработке мусора

На территории Петербурга и Ленинградской области планируется строительство пяти мусороперерабатывающих заводов. Каждое предприятие рассчитано на переработку 600 тысяч тонн отходов ежегодно.

Новые заводы появятся в Брандтовке, Дубровке и Левашово. Еще один завод построят на площади 18,3 гектаров на Волхонском шоссе.

«Невский экологический оператор» уже объявил конкурс на выполнение работ. Сведения о нем опубликованы на сайте госзакупок 2 декабря. Итоги конкурса подведут в феврале будущего года.

Начальная стоимость контракта на строительство мусороперерабатывающих заводов составляет 477 миллионов рублей.