В Ленобласти резко похолодает к выходным

В Ленинградской области в пятницу начнется похолодание. В региональном МЧС жителей предупредили о налипании мокрого снега и гололеде.

В ночь на субботу, 27 ноября, произойдет резкое похолодание. Синоптики прогнозируют в регионе температуру до -14 градусов. В воскресенье, 28 ноября, температура составит — 13 градусов.

В пятницу, 26 ноября, в Ленинградской области ожидаются дожди с мокрым снегом. Температура воздуха составит от -2 до +3 градусов. Атмосферное давление в течение дня будет понижаться. На дорогах будет сложная обстановка и возможна гололедица.

Похожую погоду в пятницу обещают и в Петербурге. В нем также ожидается дождь и мокрый снег, а также гололедица.