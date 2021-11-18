Росприроднадзор добился улучшения условий содержания медведицы в СНТ «Белоостров»

Во Всеволожском районе в СНТ «Белоостров» Росприроднадзор выявил плохие условия содержания бурой медведицы Маши. Как рассказали в ведомстве, проверка прошла после жалоб местных жителей.

В итоге было выявлено множество нарушений. Медведицу содержали в неподходящем по размеру вольере, в котором текла крыша. У животного отсутствовал регулярный доступ к питьевой воде. Не было у Маши и обязательной прививки от бешенства.

После вмешательства инспекторов условия жизни медведицы улучшились. Вольер отремонтировали, теперь в него не попадает дождевая вода. У Маши появилась поилка с постоянным доступом к питьевой воде. Медведицу также вакцинировали от бешенства. В Росприроднадзоре пообещали контролировать условия содержания медведицы Маши в дальнейшем.