В пятницу в Петербурге усилится ветер

В пятницу, 19 ноября, в Петербурге ожидается усиление ветра. В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что северо-западный ветер будет дуть со скоростью от 8 до 13 метров в секунду. В прибрежных районах его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Спасатели рекомендовали петербуржцам убрать вещи с балконов, а проживающим в частных домах — из дворов. Горожанам напомнили, что в непогоду следует обходить стороной рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Опасность также могут представлять деревья, мосты, эстакады, трубопроводовы, линии электропередачи, а также потенциально опасные промышленные объекты.