Петербуржцы продолжают находить ноябрьские грибы

Нетипично теплый ноябрь дарит петербуржцам необычные находки. Грибники продолжают находить под Петербургом грибы, несмотря на уже прошедшие заморозки.

Некоторым везет еще больше и грибы они находят прямо в центре города. Фотографией находки поделился любитель тихой охоты в сообществе «Грибы и грибники СПб» в социальной сети «ВКонтакте». Опознать, что это за гриб по фотографии другие участники сообщества не смогли.

Находят грибы и в более привычных местах — в лесах под Петербургом. Так, один из участников поделился фотографиями опят, вешенок, сыроежек и лисичек, найденных во Всеволожском районе Петербурга.

Продолжается и сезон сбора ягод. Другая пользовательница рассказала о четырех ведрах клюквы, собранных в Волховском районе.