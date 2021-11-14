Петербург остается под гребнем антициклона

В воскресенье, 14 ноября, на погоду в Петербурге продолжит влиять гребень антициклона. Как пояснил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, небольшие дожди возможны только утром, а далее обойдется совсем без них.

Погода в воскресенье будет комфортной для прогулок. Температура воздуха составит от +2 до +4 градусов. В отдельных районах Ленинградской области воздух прогреется до +5 градусов. Северо западный ветер будет дуть со скоростью от 4 до 9 метров в секунду.

В ночь на понедельник станет прохладнее. Рабочая неделя в Петербурге может начаться с заморозка.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов пообещал горожанам снежную зиму.