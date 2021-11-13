В Петербурге очищается 99,5% сточных вод

В Петербурге в настоящее время очищается 99,5% сточных. Такое заявление сделал губернатор Александр Беглов во время встречи со специальным представителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым. К 2030-м году город будет очищать 100% стоков.

В марте текущего года в Петербурге ввели в строй Охтинский коллектор. Ведется модернизация Северной станции аэрации.

Губернатор отметил, что 2021 год объявлен в Петербурге региональным годом экологии. Вопросам экологического благополучия региона уделяется повышенное внимание.