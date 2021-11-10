Петербуржцев ждет бесснежный Новый год

Синоптики дали прогноз по погоде в новогодние праздники в Петербурге. По словам профессора гидрометеорологического университета Валерия Малинина, ожидать снега на Новый год горожанам не стоит.

Первый снег ляжет на улицы Петербурга уже в ноябре. Однако, снежный покров будет непостоянным и будет постоянно таять. Это связано со сложившимися в городе «температурными качелями» — постоянными перепадами температуры, которые сохранятся на весь первый зимний месяц.

Постоянный снежный покров в городе петербуржцы могут ожидать не раньше января. Вероятно, нелишним аксессуаром к Новому году будут резиновые сапоги, так как на улицах возможна слякоть.