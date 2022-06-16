Из-за санкций Петербургу может грозить фекальное наводнение

Над Балтикой нависла серьезная экологическая угроза, которая может затронуть не только на соседствующую с Польшей Калининградскую область, но и акваторию Финского залива и Петербург.

На работу 35 компаний в конце апреля наложило ограничения польское министерство внутренних дел. Среди фирм с замороженной деятельностью оказалась Sulzer Pumps Wastewater Poland, предоставляющая технологии систем очистки и транспортировки сточных вод сотням организаций по всей Польше. Как сообщает Neva.Today, в случае поломки фирм не сможет предоставить услуги по починке сооружений. Установками этой компании в Польше оснащено более 20 средних и крупных очистных сооружений.

Если они выйдут из строя, то очистные сооружения перестанут функционировать - это приведет к загрязнению реки, а в течение нескольких дней и Балтийского моря.

При этом эксперты отмечают, что именно Польша на протяжении многих лет является основным загрязнителем Балтийского моря.